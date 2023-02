Nigeria: Borrell, elezioni occasione per consolidare la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo svolgimento delle elezioni generali del 25 febbraio in Nigeria è stata un appuntamento importante che rappresenta un'opportunità fondamentale per il consolidamento della democrazia: nonostante un contesto difficile e fallimenti operativi, il popolo nigeriano ha dimostrato il proprio impegno per la democrazia. Lo afferma in una nota l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell. "Su invito della Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec), l'Ue ha dispiegato una Missione di osservazione elettorale (Eom) in tutto il Paese, guidata dall'eurodeputato Barry Andrews. La Missione ha ora pubblicato la sua dichiarazione preliminare e rimarrà in Nigeria fino alla fine del periodo elettorale. Pubblicherà quindi una relazione finale e formulerà raccomandazioni al fine di contribuire al continuo approfondimento della democrazia nigeriana. L'Ue - conclude la nota - attende con interesse l'annuncio dei risultati da parte dell'Inec, invitando tutte le parti interessate a rispettare il processo ea mantenere la pace e la calma, mentre l'Inec raccoglie i risultati". (Res)