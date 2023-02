Americhe: Usa chiedono a Messico estradizione del figlio del "Chapo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Messico ha ricevuto dagli Stati Uniti la richiesta di estradizione del presunto narcotrafficante Ovidio Guzman Lopez, figlio di Joaquin Guzman, il leader del Cartello di Sinaloa noto come "El Chapo". L'uomo, anche conosciuto come "El Raton", è accusato dalla giustizia Usa di "cospirazione" per il presunto ruolo di importatore e distributori di droghe nel Paese, assieme al fratello, Joaquim Guzman Lopez. Il figlio del "Chapo" sarebbe inoltre indagato per aver guidato dal 2008 una fazione del Cartello di Sinaloa. Ovidio Guzman era stato arrestato a inizio gennaio grazie a un operativo speciale congiunto sferrato nella città di Culiacan, chiuso con numerose morti e arresti. La cattura si era prodotta quando agenti della Guardia Nazionale avevano fermato un veicolo blindato con a bordo diverse persone armate che, invitate a scendere, hanno risposto aprendo il fuoco. Tra questi veniva identificato Ovidio, segnalavano le autorità militari parlando di un "duro colpo" alle mafie. (segue) (Mec)