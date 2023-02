Americhe: Usa chiedono a Messico estradizione del figlio del "Chapo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del "Chapo" era stato fermato una prima volta nel pieno di una complessa operazione di polizia, il 17 ottobre del 2020, e liberato poco dopo per intervento diretto del presidente, Andres Manuel Lopez Onrador, voluto per evitare una escalation di violenza. Le bande criminali, con un grande spiegamento di uomini e mezzi, avevano infatti circondato le forze di sicurezza che poco prima avevano individuato Ovidio Guzman, all'interno di un palazzo nella città di Culiacan. Ci sono stati episodi "delicati", ha detto il capo dello stato, durante i quali "si è deciso di non mettere a rischio la popolazione, perché non danneggiasse i civili. Se non avessimo sospeso quell'operazione avrebbero perso la vita oltre duecento persone innocenti", ha sottolineato "Amlo". (Mec)