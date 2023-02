Libia: fonti stampa, premier Dabaiba vuole normalizzare i rapporti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, starebbe lavorando alla normalizzazione delle relazioni con Israele attraverso gli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il sito web d’informazione libico “Libya Update” con sede a Bengasi, nell’est del Paese, citando fonti informate. Il politico e imprenditore di Misurata a capo del governo di Tripoli avrebbe chiesto “il sostegno degli Usa per rimanere al potere in cambio della normalizzazione delle relazioni" con lo Stato ebraico, aggiunge il portale web. A tal proposito, il primo ministro uscente avrebbe formato una “squadra speciale per coordinarsi con Israele, guidata dall'ambasciatore libico ad Abu Dhabi, Sofian Salem al Shaibani”, genero di Dabaiba dotato peraltro di passaporto canadese. Secondo “Libya Update”, l’ambasciatore libico “ha incontrato i rappresentanti del Mossad israeliano nella capitale degli Emirati all'inizio di febbraio, alla presenza di personalità emiratine, e ha chiesto il sostegno statunitense al governo di Dbeibeh per rimanere al potere". Il genero del primo ministro del Gun avrebbe anche chiesto il rinvio delle elezioni presidenziali con il pretesto della mancanza di condizioni adeguate, “in cambio della normalizzazione dei rapporti con Tel Aviv e del coordinamento su una serie di questioni regionali”, ha aggiunto la medesima fonte. (Lit)