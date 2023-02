Roma: Bordoni (Lega), bene sgombero tendopoli zona Termini, ora monitoraggio costante città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sgombero della tendopoli in zona Termini a Roma "è un risultato positivo ottenuto grazie all’intervento disposto dalla Prefettura e all’azione congiunta delle forze dell’ordine, di cui la Lega prende atto". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino e segretario romano della Lega, Davide Bordoni. "Finalmente è stato sgomberato l’accampamento abusivo lungo le mura Aureliane a due passi dalla stazione Termini, rifugio di fortuna di senza fissa dimora su viale Pretoriano - spiega -. Un risultato positivo ottenuto grazie all’intervento disposto dalla Prefettura e all’azione congiunta delle forze dell’ordine, di cui la Lega prende atto. Ma è obbligo fare di più attivando un monitoraggio costante su tutto il territorio cittadino, al fine di prevenire queste condizioni di pericolo, degrado ed emergenza sanitaria per romani e turisti, e ancor di più per gli occupanti stessi. Evitare che le strade e gli spazi pubblici della Capitale si trasformino con sempre maggiore frequenza in rifugi di sbandati e senza tetto è una priorità - prosegue Bordoni -, un dovere dell’amministrazione che deve attivare controlli e presidi per mettere in campo iniziative utili a queste persone, offrendo un sostegno sul piano alloggiativo, ma anche psicologico, evitando una volta per tutte la formazione di questi siti". (Com)