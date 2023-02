Trasporti: Artusa-Russo (St), bene incontro con commissione alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo un ragionevole ottimismo a seguito dell'incontro avvenuto ieri con il presidente della nona commissione alla Camera (Trasporti) Salvatore Deidda che ringraziamo. In un'ora di colloquio abbiamo potuto fare una panoramica delle questioni più urgenti su cui la categoria aspetta risposte da troppi anni ormai. La riforma della legge 21/92 e dell'articolo 85/4 del codice della strada, la carenza di autisti e il caro carburante sono stati i principali temi trattati". Così in una nota Francesco Artusa e Attilio Russo, rispettivamente presidente nazionale e presidente della regione Lazio di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. "Siamo certi di aver presentato alcune proposte al tempo stesso innovative e di buonsenso e confidiamo di aver iniziato un giusto percorso istituzionale che potrà coinvolgere il Parlamento sui temi che occupano la nostra agenda. L'Italia deve cambiare marcia in ambito di mobilità e Sistema Trasporti darà il suo contributo di proposte e soluzioni come ha fatto negli ultimi 15 anni", concludono. (Com)