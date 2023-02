Serbia: Centro diritti umani, 30 domande di asilo approvate nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno in Serbia più di 4 mila stranieri hanno espresso l'intenzione di chiedere asilo; 320 sono state le domande presentate ufficialmente, di cui 30 approvate. Lo ha riferito Ana Trifunovic del Centro per i diritti umani di Belgrado, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". Trifunovic ha affermato che la maggior parte dei rifugiati vede ancora la Serbia come "un Paese di transito e non di destinazione" e che secondo i dati del Commissariato per i rifugiati, più di 119 mila rifugiati e richiedenti asilo sono passati attraverso i centri di accoglienza del Paese balcanico nel 2022, "il doppio rispetto all'anno precedente", a causa anche dell'aumento dei rifugiati provenienti dall'Ucraina. Trifunovic ha quindi sostenuto che lungo il 2022 sono state adottate "un totale di 1.115 decisioni sulla protezione temporanea", e che la maggior parte dei rifugiati arriva in Serbia dall'Afghanistan e dalla Siria. L'esperta ha sottolineato che i rifugiati ucraini provano a integrarsi, cosa più facile per loro rispetto ad altri rifugiati, a causa delle somiglianze di lingua, cultura e religione con i cittadini serbi. (Seb)