Nucleare: Pichetto, su deposito provincia Alessandria terremo in considerazione ogni osservazione

22 luglio 2021

- Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha ricevuto oggi presso la sede del dicastero di via Cristoforo Colombo una delegazione di amministratori della provincia di Alessandria, per un confronto sulla Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) a ospitare il deposito nazionale unico dei rifiuti. A fronte delle preoccupazioni delle amministrazioni presenti sulla possibilità che il deposito ricada in aree già caratterizzate dalla presenza di criticità ambientali, il Ministro ha spiegato che nell’attuale fase della procedura è in corso un’attività di confronto e approfondimento da parte di Sogin: questo passaggio terrà in dovuta considerazione ogni osservazione avanzata dai territori, oltre a quelle formulate dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin). Successivamente alla pubblicazione della Cnai, ha ricordato il ministro, potranno essere prese in considerazioni eventuali autocandidature. Il ministro ha ribadito la completa disponibilità del governo all’ascolto di ogni istanza avanzata, sulla base dei rigorosi criteri tecnici su cui verrà compiuta la scelta di localizzazione del Deposito. Hanno partecipato al confronto il parlamentare Riccardo Molinari, il Commissario di Sogin Fiamma Spena e i vertici del ministero. Lo rende noto il dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. (Com)