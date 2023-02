Migranti: Piantedosi in commissione, azione decisa Ue per fermare partenze e tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ancora al centro delle polemiche per le affermazioni sulla tragedia di migranti nelle acque di Cutro, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, si è presentato oggi davanti alla commissione Affari costituzionali del Senato per illustrare le linee programmatiche del proprio dicastero. Ma, come immaginabile, gran parte dell'audizione è stata dedicata a quanto avvenuto in Calabria, dove "è salito a 64 il numero di vittime di questa ennesima tragedia del mare". Una tragedia che, ha scandito il ministro per ribadire il proprio pensiero, "ci addolora profondamente ed interpella le nostre coscienze". Davanti ai senatori, fra cui quelli dell'opposizione, sul piede di guerra, il ministro ha però voluto chiarire il senso delle proprie parole sulle traversate dei migranti: "Ho solo detto 'fermatevi, veniamo noi a prendervi'" attraverso strumenti legali come "il decreto flussi e i corridoi umanitari". Perché, ha ribadito, nessuno "può negare che le traversate sono pericolose". Allo stesso modo, il ministro ha respinto con fermezza la connessione fra la tragedia ed il decreto Ong. Nessuna nave delle organizzazioni non governative "ha mai pattugliato quella rotta per propria scelta operativa" e, soprattutto, nel decreto "non c'è scritto da nessuna parte" che non avrebbero potuto farlo. Poi sarà l'indagine in corso a stabilire i fatti ed eventuali lacune ma, per la grande considerazione per il sistema dei soccorsi, "non ho motivo di ritenere che vi siano stati errori, sottovalutazioni e omissioni" nel salvataggio dei migranti in balia del mare.