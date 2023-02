Migranti: Piantedosi in commissione, azione decisa Ue per fermare partenze e tragedie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle due ore abbondanti di audizione, il ministro ha poi trattato diversi aspetti di sua competenza, a cominciare dalla sicurezza, anche cibernetica. Alla luce degli ultimi attacchi online contro il nostro Paese, il ministro ha indicato come indispensabile rafforzare la sicurezza delle reti e dei sistemi, con particolare riguardo al sistema delle infrastrutture critiche. Ma - ha assicurato - non c’è nessun allarme specifico. Preoccupa poi il tema dei disordini interni, vista la ritrovata “pericolosità della componente anarco-insurrezionalista” che dopo aver “protestato contro le restrizioni per la pandemia, si concentra oggi sulla solidarietà ad Alfredo Cospito”. Non si tratta, ha chiarito il ministro, solo di effervescenze di natura movimentista, tese ad infiltrare manifestazioni, ma di minacce e azioni dirette contro diversi target. Spazio anche alla cronaca più recente, con il pestaggio di matrice politica fuori dal liceo Michelangelo di Firenze, che torna nelle parole del ministro: “La violenza non è mai ammessa e va condannata con la massima nettezza, perché l’attività politica si fa con le idee e con il confronto, mai con le minacce e la violenza” ma “esistono tanti esempi, da una parte e dell’atra, di chi cerca una giustificazione a metodi che non possono avere alcuno spazio”. Anche in questo caso, “attendiamo gli esiti dell’inchiesta”. (Rin)