Spagna: reddito minimo di base raggiunge 1,6 milioni di beneficiari

- Il reddito minimo di base (Imv) ha già raggiunto 1,6 milioni di spagnoli che vivono in 576.097 famiglie. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni in un comunicato stampa. L'Imv è una misura di sostegno approvata dal governo spagnolo che va da 565 a 1.368 euro al mese destinata alle famiglie più vulnerabili. Da quando questo beneficio è stato lanciato nel maggio 2020, il governo è riuscito a raggiungere due terzi delle 850 mila famiglie che si era prefissato come obiettivo. I dati forniti dal ministero indicano che il 43 per cento dei beneficiari sono minorenni e due famiglie su tre che ricevono il sussidio includono almeno un minore. Tra le oltre 14 tipologie di famiglie incluse nel disegno di questo beneficio, il 24 per cento è costituita da un solo adulto, seguite dal 15 per cento di famiglie con due adulti e due minori e da un altro 15 per cento di monoparentali con un minore a carico. Dal punto di vista geografico, l'Andalusia è la regione con il maggior numero di beneficiari (quasi mezzo milione), e a seguire la Comunità Valenciana, Madrid e la Catalogna.(Spm)