Egitto-Ungheria: presidente Al Sisi incontra premier Orban, focus su energia e cooperazione scientifica

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, hanno firmato oggi una dichiarazione congiunta sul partenariato strategico per elevare il livello delle relazioni, anche in ambito economico. Inoltre, sono stati firmati diversi memorandum d’intesa, tra cui uno sulla formazione e l’istruzione per l’uso pacifico dell’energia nucleare. Durante una conferenza stampa al Cairo, Al Sisi ha ringraziato il premier ungherese per la decisione delle autorità di Budapest di aumentare a 200 il numero di borse di studio universitarie e post-universitarie annuali offerte all'Egitto. "Abbiamo concordato sulla necessità di continuare a formare legami tra le aziende egiziane e le loro controparti ungheresi, e abbiamo discusso della localizzazione dell'industria ferroviaria", ha detto Al Sisi, aggiungendo di aver discusso anche dello scambio di esperienze nei settori dell'agricoltura e dell'acqua oltre che la cooperazione per affrontare le crisi alimentari ed energetiche globali. Le parti hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale nei settori dei trasporti, del commercio, dell'industria, dell'energia, del turismo, della cultura e dell'istruzione, secondo Al Sisi. Il presidente egiziano ha sottolineato la convergenza dei punti di vista con l’Ungheria nei confronti delle crisi internazionali e regionali, e ha evidenziato la necessità di raggiungere quanto prima una soluzione pacifica alla crisi russo-ucraina. Le parti hanno concordato la necessità di proseguire la cooperazione congiunta nei settori dell'emigrazione clandestina e della lotta al terrorismo. (segue) (Cae)