Egitto-Ungheria: presidente Al Sisi incontra premier Orban, focus su energia e cooperazione scientifica (2)

- Il primo ministro ungherese Orban ha dichiarato che la stabilità e la sicurezza dell'Egitto sono legate alla sicurezza dell'Europa e dell'Ungheria, esprimendo la sua gratitudine per il ruolo dell'Egitto nella questione dell'emigrazione clandestina, si legge nel comunicato stampa della presidenza egiziana. Orban ha sottolineato che la regione nordafricana è una linea di difesa per l'Europa e l’Egitto “rappresenta una fortezza”. "Se non fosse per l'Egitto e le misure che ha adottato, l'Europa ora sarebbe impantanata nei suoi stessi problemi", ha detto Orban. Il premier ha aggiunto di aver condotto in Egitto buone trattative sulle relazioni bilaterali, sottolineando che è in corso anche un forum di imprenditori, con la partecipazione di 86 aziende ungheresi ed egiziane. "Saremo in grado di formare una cooperazione bilaterale nel campo dell'energia nucleare", ha detto Orban, aggiungendo che "sarà trovata una soluzione con l'Egitto per importare gas dal 2026". Orban ha auspicato di cooperare nel campo dell'industria, sottolineando che l'Ungheria non solo venderà prodotti all'Egitto, ma verrà nel Paese nordafricano per formare società commerciali ungheresi-egiziane, per fabbricare e localizzare la produzione di "prodotti meravigliosi". Per quanto concerne il tema dell’istruzione, i due governi hanno firmato un memorandum d'intesa per aumentare i programmi di borse di studio ungheresi per gli studenti egiziani nel periodo 2023-2026, e un secondo memorandum nel campo della gioventù e dello sport. (Cae)