Pd: Fratoianni (Avs), costruire piattaforma comune contro peggior destra di sempre

- "La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd è un dato politico importante, e vince con una partecipazione che in epoca di disillusione crescente segnala una capacità di reazione che è un fatto significativo e da non sottovalutare. Ed è un fatto positivo che Elly vinca su un vocabolario che parla alla cultura, ai valori e alla storia delle sinistra di questo Paese". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra a Radio Radicale. "E come dicevo qualche settimana quando chi mi si chiedeva se ero preoccupato della svolta a sinistra di Conte, lo ripeto anche adesso: considero ogni cosa che si muove a verso la sinistra e che allarga lo spazio complessivo della sinistra un fatto benvenuto, una notizia positiva che non solo aiuta a migliorare i rapporti tra i partiti, che è cosa importante ma non decisiva, ma che aiuta piuttosto a ridefinire una proposta politica in grado di rispondere ai problemi di questo Paese, un'Italia schiacciata dalla crisi climatica, segnata da una diseguaglianza crescente, da una precarietà che affligge un'intera generazione", ha aggiunto. (segue) (Rin)