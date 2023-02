Pd: Fratoianni (Avs), costruire piattaforma comune contro peggior destra di sempre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una proposta politica che investa sulla lotta alle diseguaglianze, sulla qualità e sui diritti del lavoro, sui salari più alti e sulla transizione ecologica va nella direzione che io credo necessaria e non più rinviabile. Questo risultato delle primarie del Pd apre la strada - ha concluso Fratoianni - alla costruzione, ed è quello che mi auguro che avvenga, non tanto e non solo di una politica delle alleanze ma quanto di una comune piattaforma in grado di offrire al Paese un'alternativa alla peggiore destra di sempre. Questa è la destra che fa la destra, e oggi serve una sinistra che faccia la sinistra, di un polo progressista, di sinistra ed ecologista che metta in piedi una visione diversa del mondo". (Rin)