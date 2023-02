Balcani: commissario Varhelyi, Ue pronta a finanziare terminale Gnl nell'Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è pronta a finanziare un nuovo terminale Gnl nell'Adriatico per i Balcani occidentali. Lo ha detto il commissario europeo alle Politiche di vicinato e all'Allargamento, Oliver Varhelyi, in una conferenza stampa a Belgrado. "Stiamo aspettando che i nostri partner dei Balcani occidentali ci dicano dove collocarlo. Siamo pronti a muoverci molto, molto velocemente", ha detto. "Naturalmente, il nostro lavoro non si ferma qui quando si tratta di energia. C'è ancora molto da fare per trasformare i Balcani occidentali nel punto di ingresso dell'energia in Europa. Un punto d'ingresso per le nuove fonti di energia e per le nuove rotte energetiche, per quanto riguarda il gas e l'elettricità", ha aggiunto. "Questo sarà uno sviluppo molto importante anche per l'Unione europea", ha concluso. (Seb)