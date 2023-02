Roma: Mattia (Pd), ennesima campagna oscurantista su corpo donne, continueremo a difendere 194

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vergognosa l'ennesima campagna di Pro Vita e Famiglia che mette in discussione la libertà delle donne sui propri corpi. Lo dichiara Eleonora Mattia, Consigliera regionale del Lazio. "Mi unisco alla richiesta avanzata dalla Cgil e svariate associazioni, - aggiunge - di pronta rimozione dei manifesti apparsi a Roma, che rappresentano un imbarazzante e intollerabile tentativo di mistificare la realtà. Chi difende il diritto di 'non abortire' usa solo retorica di basso livello per nascondere l'odio e l'intolleranza verso la piena autodeterminazione dei corpi femminili che si tutela, al contrario, garantendo consapevolezza dei diritti e massima autonomia nelle scelte riproduttive e non. Questo prevede la legge 194 che - se ne facciano una ragione - continueremo a tutelare, richiedendone la piena applicazione in tutte le strutture sanitarie del Paese". (Com)