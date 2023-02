Milano: accoltellata 56 enne a Cinisello, marito arrestato per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Sesto San Giovanni per tentato omicidio l'uomo, 62enne, incensurato, che alle 11:30 circa, in un'area parcheggio sulla Complanare via Fulvio Testi, tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, a bordo della propria auto, ha accoltellato alla gola, al torace e alle gambe la moglie convivente di 56 anni. L'uomo è stato bloccato subito dai Carabinieri che hanno sequestrato due coltelli: uno era ancora nella mano dell'aggressore all'arrivo dei Carabinieri; l'altro è stato trovato per terra, vicino all'auto. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire il movente del gesto, che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riconducibile alle difficoltà economiche del nucleo familiare. La donna è stata soccorsa nell'immediatezza dagli stessi Carabinieri, che hanno tamponato la fuoriuscita di sangue in attesa dei soccorsi medici. Le sue condizioni appaiono al momento stabilizzate dai medici dell'Ospedale Niguarda, dove è stata trasportata. (Com)