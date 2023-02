Roma: Masi-Tozzi (Fd'I), bene sgombero tendopoli viale Pretoriano, accolte nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri di Fratelli d'Italia in Assemblea Capitolina e al Municipio Roma I, Mariacristina Masi e Stefano Tozzi, si dicono soddisfatti delle operazioni di sgombero della tendopoli in viale Pretoriano. In una nota Masi e Tozzi spiegano: "Sono diversi gli atti che abbiamo presentato in questo periodo per richiedere lo sgombero di viale Pretoriano. Anche la scorsa settimana in sede di Assemblea xapitolina abbiano posto il problema sulla sicurezza nella città di Roma citando proprio la condizione di degrado di viale Pretoriano. Così in Municipio, dove da tempo spingiamo affinché sia bonificata l'area fornendo a coloro che hanno trascorso questo inverno tra le intemperie soluzioni più dignitose ed effettuando i controlli dovuti. Apprendiamo che proprio in queste ore si sta procedendo allo sgombero e accogliamo con favore questa notizia che segna un piccolo passo, anche se c'è ancora tanto lavoro da fare per avere una città più sicura" (Com)