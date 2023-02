Giustizia: M5s, governo e maggioranza non vogliono risolvere difetti legge Cartabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Giustizia alla Camera "la maggioranza ha respinto la richiesta di esaminare la nostra pdl per la modifica della legge Cartabia insieme al ddl del governo". Lo affermano in una nota i componenti del Movimento 5 Stelle nella commissione Giustizia della Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano. "Così facendo - spiegano - si getta alle ortiche la possibilità di correggere velocemente altre criticità della riforma Cartabia emerse con prepotente evidenza all'indomani della sua entrata in vigore. Il testo del governo - proseguono i deputati del M5s - interviene su un aspetto, il nostro ne affronta anche altri: vogliamo ripristinare appieno la procedibilità d'ufficio per diversi reati di particolare allarme sociale, ma soprattutto intendiamo intervenire sul concordato in appello, ristabilendo che non si possa fare ricorso a questo istituto in caso di condanne per reati come mafia, terrorismo, violenza sessuale, sequestro di persona e altre gravi condotte criminali". (segue) (Rin)