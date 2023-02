Giustizia: M5s, governo e maggioranza non vogliono risolvere difetti legge Cartabia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota i pentastellati fanno riferimento ad alcune recenti fonti di stampa che "hanno denunciato il caso di un uomo di Venezia, condannato in primo grado a sei anni per abusi sessuali sulla figliastra di undici anni, che in sede di concordato con rinuncia ai motivi in appello ha ottenuto una riduzione di oltre un terzo della pena, accedendo così al beneficio della detenzione domiciliare. Evidentemente il governo e la maggioranza preferiscono privilegiare il tatticismo e le bandierine politiche rispetto all'interesse di tanti cittadini preoccupati per l'insicurezza e l'impunità che queste disposizioni sbagliate stanno producendo", concludono. (Rin)