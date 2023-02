Municipio Roma XI: negozianti stremati per voragine Magliana ma tra un mese sarà riparata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commercianti e residenti di via della Magliana sono stremati dai disagi, a causa di una voragine che si è aperta a dicembre scorso, all'altezza del civivo 763, e ha mandato in tilt la viabilità. Tuttavia, dall'assessore alla Mobilità del Municipio Roma XI, Emiliano Castellino, arrivano buone notizie: "Entro un mese si dovrebbe riuscire a chiudere il cantiere", spiega interpellato da "Agenzia Nova". Da quando due mesi e mezzo fa l'asfalto è crollato, ingoiando diversi metri di strada, la mattina nel quartiere si resta imbottigliati nel traffico. Nel tratto di carreggiata - che parte dallo svincolo con via delle Vigne e scende fino all'incrocio con via del Fosso della Magliana - ristoranti e attività commerciali hanno perso gran parte dei loro clienti. La situazione per alcuni è diventata davvero insostenibile. "Qui stiamo facendo la fame", racconta Alessandro, proprietario di un benzinaio poco distante dalla voragine. "Io sto facendo mezza giornata perché vengo da Fiumicino, non mi ripago neanche la benzina del viaggio", aggiunge. (segue) (Rer)