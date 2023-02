Municipio Roma XI: negozianti stremati per voragine Magliana ma tra un mese sarà riparata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tratto di via che scorre a ridosso del Tevere ci sono una trattoria, un deposito Atac, e diverse attività commerciali, oltre alle abitazioni private e due ospedali: l'Israelitico e il San Giovanni Battista Cavalieri Di Malta. "Da via Fosso della Magliana per arrivare qua ci vuole un quarto d'ora perché trovi tutto pieno, il traffico della Magliana si incanala su via Portuense e ci metti 15 minuti per fare 4 chilometri", prosegue Alessandro. "Noi abitiamo qui e ci tocca fare tutto un giro per tornare a casa. Gli autobus non passano perché non possono. Per noi residenti è un disastro, tocca fare tutto il giro e il traffico è tanto", aggiunge un abitante del quartiere. E sono diversi gli automobilisti spaesati perché la segnaletica alternativa non è sufficiente: "Ieri un camion si è sbagliato ed è rimasto bloccato qui. La strada è stretta e per fare inversione è stato tremendo, si è bloccato tutto", spiega Gina, residente nella zona. E Roberto, proprietario della trattoria "Aglio, olio, e peperoncino", che si trova proprio a ridosso della buca, lamenta: "La situazione è sottovalutata, si stanno crendo tantissimi problemi a chi abita, a chi lavora, a tutti. Noi qualche cliente purtroppo lo abbiamo perso". (segue) (Rer)