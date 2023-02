Tunisia: il presidente Saied riceve premier qatariota Khalid al Thani, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier e ministro dell’Interno del Qatar, lo sceicco Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani, è stato ricevuto, oggi, dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, nel corso della visita di lavoro intrapresa ieri sera. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, durante il colloquio le parti hanno esaminato le relazioni tra Tunisi e Doha e le modalità per svilupparle e rafforzarle in diversi settori. Il premier qatariota ha poi trasmesso al capo dello Stato tunisino i saluti dell’emiro Tamim bin Hamad al Thani e gli auguri per lo sviluppo del Paese nordafricano. Il premier del Qatar è accompagnato da una delegazione di alto livello che comprende Ali bin Smaikh al Marri, ministro del Lavoro, Sultan bin Saad al Muraikhi, ministro di Stato per gli Affari esteri, e Sultan bin Rashid al Khater, sottosegretario del ministero del Commercio e dell'Industria. Il quotidiano "Le Maghreb" aveva precedentemente fatto sapere che durante la visita del premier Al Thani è prevista la firma di un accordo teso a migliorare gli scambi commerciali tra Doha e Tunisi. Secondo quanto riferito da “Qna”, il primo ministro qatariota prenderà parte alla 40esima sessione del Consiglio dei ministri dell’Interno arabi, che avrà inizio domani a Tunisi alla presenza di delegazioni della sicurezza di alto livello, di rappresentanti degli Stati membri della Lega araba, di delegati del Consiglio di cooperazione del Golfo, dell’Unione del Maghreb arabo, oltre che dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol). Tra le questioni in agenda vi sono la sicurezza cibernetica, la lotta ai crimini informatici, i diritti umani e un piano di azione relativo alla strategia anti-terrorismo araba, secondo quanto reso noto dal Consiglio stesso sul proprio sito internet.(Tut)