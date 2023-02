Imprese: Intesa Sanpaolo, Cda approva bilancio d'esercizio e consolidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, nella riunione di oggi, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che - recependo i risultati al 31 dicembre 2022 già approvati dal Consiglio e resi noti al mercato il 3 febbraio scorso - registrano un risultato netto pari a 4.284 milioni di euro per la capogruppo (2.948 milioni di euro nel 2021, 3.047 milioni rideterminato per le operazioni societarie intervenute nel 2022) e 4.354 milioni di euro a livello consolidato (4.185 milioni di euro nel 2021). L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include quella della proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2022 e resa nota al mercato il 3 febbraio scorso. Pertanto, verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, prevista per il prossimo 28 aprile, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione cash di 8,68 centesimi di euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, come saldo dividendi. Più precisamente, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea ordinaria la distribuzione di 3.047.836.282,28 euro complessivamente a valere sull’utile 2022, corrispondente a un payout ratio pari al 70 per cento dell’utile netto consolidato, che, tenendo conto dell’acconto dividendi pagato lo scorso novembre pari a 1.399.608.167,99 euro, porta alla proposta di distribuzione di 1.648.228.114,29 euro a saldo, corrispondente a un importo unitario di 8,68 centesimi di euro per azione calcolato sulla base dell’attuale numero di 18.988.803.160 azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale. I dividendi relativi alle azioni che saranno state annullate al completamento del buyback per il restante ammontare di 1.700 milioni di euro, in esecuzione dal 13 febbraio 2023 e con conclusione entro il 12 maggio 2023, verranno proporzionalmente attribuiti alle altre azioni in circolazione che ne avranno diritto. Alle azioni proprie di cui la Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date non spettano dividendi, e il relativo importo sarà girato a riserva straordinaria. Tale distribuzione, se approvata dall’Assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 24 maggio 2023 (con stacco cedole il 22 maggio e record date il 23 maggio).(Com)