Sanità: De Poli (Udc), bene governo su Piano triennale su malattie rare

- "In Italia sono almeno 2 milioni le persone che soffrono di una malattia rara. Se rara è una patologia, non altrettanto raro può essere il diritto di curarsi. E’ una questione di civiltà, che riguarda tutti, non solo le famiglie dei pazienti. Oggi celebriamo la Giornata mondiale. Alla fine della legislatura precedente, il Parlamento ha approvato un disegno di legge che ha recepito, fra gli altri, anche il ddl da me presentato. L’Italia si è dotata di un piano triennale, grazie a questo governo. Ora bisogna continuare a lavorare, varando i decreti attuativi che sono necessari e soprattutto individuare le risorse per tradurre il Piano in realtà". Lo afferma, in una nota, il senatore Udc, Antonio De Poli, in occasione della Giornata mondiale sulle malattie rare.(Com)