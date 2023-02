Ue: Lollobrigida, in incontro con eurodeputati italiani ho trovato grande sintonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha incontrato gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles. "È stato un incontro particolarmente interessante. Abbiamo voluto presentare quali fossero le ricadute in Italia di alcune scelte che l'Europa sta discutendo o che ha discusso nel passato, come la Pac, e il lavoro che è stato realizzato, così come le formule dei controlli che facciamo sui prodotti per garantire la qualità, non solo ai nostri concittadini ma anche agli altri cittadini d'Europa e nel mondo, che apprezzano i prodotti italiani, che vanno difesi", ha detto in un punto stampa a margine dell'incontro. "Ho trovato grande sintonia tra i parlamentari italiani in questo settore, perché hanno trattato temi specifici ponendosi il quesito su come garantire il sistema Italia. Su alcuni argomenti che ci dividono in Italia, qui in Europa si trova il modo di ragionare. E questo è il riconoscimento che viene da tutte le forze politiche, che voglio ringraziare", ha aggiunto. "L'Italia è una grande nazione, capace di produrre qualità e garantire cultura, anche sulla base delle nostre tradizioni, e di farlo all'interno di un consesso europeo che va rafforzato", ha concluso. (Beb)