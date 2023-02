Sanità: Cesa, è battaglia bipartisan su malattie rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo la Giornata mondiale sulle malattie rare. Nella scorsa legislatura abbiamo approvato un disegno di legge, grazie al lavoro straordinario di quanti come la senatrice Paola Binetti e il senatore Antonio De Poli, si sono impegnati su questo fronte. Ora guardiamo al prossimo obiettivo e auspichiamo che vengano presto varati i decreti attuativi affinché la legge diventi realtà e dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie. La battaglia per garantire i diritti alle cure, diagnosi precoce e, soprattutto, per investire sulla ricerca è bipartisan ed è interesse di tutti". Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa. (Com)