Sanità: Quartini (M5s), Autonomia pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata per le malattie rare, "è importante e simbolico approvare la mozione di tutela e potenziamento del Sistema sanitario nazionale. Lavorare su queste patologie non è semplice, anche perché la gran parte delle case farmaceutiche si preoccupa di quelle che permettono di fare profitti. Le malattie rare, purtroppo, non hanno questa caratteristica. La mozione chiarisce due aspetti: cerca di sollecitare il governo sulla garanzia dell'articolo 2 della Costituzione e allo stesso tempo a garantire il diritto alla salute, l'unico definito fondamentale dalla Carta. Non possiamo lasciare indietro nessuno". Lo scrive in una nota Andrea Quartini, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali alla Camera, intervenuto stamattina in Aula nella discussione sulla mozione. "La mozione - continua il parlamentare - non ha niente di ideologico. Anzi, è fondamentalmente pragmatica. Ci richiama anche all'unitarietà nell'accesso alle cure. Nessuno in questo Paese deve essere trattato come un cittadino di serie B solo perché risiede nella Regione sbagliata. Per questo motivo, l'Autonomia differenziata rischia di essere un'idea pericolosa: non è tollerabile che un bambino che nasce in Calabria abbia meno diritti di un bambino che nasce in Toscana, in Emilia-Romagna o nel Nord Italia. L'unico aspetto sul quale la mozione non è completamente soddisfacente è quello relativo alla prevenzione. Va fatto di più in termini di educazione alla salute, di prevenzione, di bonifica dei siti inquinanti, di alterazione climatica e inquinamento atmosferico. Ma va fatto di più anche per le famiglie di chi combatte con queste terribili patologie, soprattutto in termini di contributi. E va fatto di più per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, che ha svolto un lavoro fondamentale durante la pandemia e ricopre un ruolo cruciale sui farmaci orfani. Oggi versa in condizioni difficili - conclude Quartini - e vorrei avviare una riflessione in merito, perché può dare un grande contributo anche per le malattie rare". (Com)