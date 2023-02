Balneari: Lollobrigida, difendere nostro modello, ma siamo aperti al dialogo con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dei Balneari, l'Italia ha il dovere di difendere il suo modello produttivo. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Credo che sulla vicenda dei Balneari noi abbiamo il dovere di difendere il nostro modello produttivo, l'offerta di qualità che imprese importanti, come quelle gestite dai Balneari italiani, per la maggior parte hanno garantito. È un'offerta di qualità che va protetta, ovviamente in linea con quelli che sono gli indirizzi dell'Europa, che però deve tener conto delle peculiarità di ogni singola nazione e farlo con tutti gli sforzi possibili", ha detto. "Non abbiamo alcuna postura arrogante come governo, non l'abbiamo mai attuata. Abbiamo una postura dialogante e vogliamo capire come riuscire nell'obiettivo di restare in un quadro europeo, in cui si omogenizzano il più possibile le norme, ma allo stesso tempo riuscire a garantire un'offerta qualitativa, che a nostro avviso le imprese Balneari italiane hanno saputo offrire in questi anni, distinguendosi anche rispetto ad altre nazioni. Le due cose non incompatibili", ha concluso. (Beb)