Veneto: assessore Istruzione, dovere di ogni amministratore è quello di difendere democrazia e libertà

- Sono profondamente convinta che il dovere di ogni amministratore pubblico è quello di difendere i principi di democrazia e libertà, in tutte le sedi, oggi come in tutti gli altri giorni dell'anno, nel ricordo del passato. Dobbiamo sostenere qualsiasi azione per far conoscere ai nostri giovani quello che è accaduto in passato per evitare che si possa ripetere. Lo sottolinea Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, commentando la sottoscrizione dei protocolli d'intesa rivolti al contrasto dei fenomeni di odio e razzismo antisemita siglati oggi. "È una battaglia – aggiunge - che soprattutto nella scuola dobbiamo affrontare trovando la più ampia diffusione tra le nuove generazioni così da costruire gli anticorpi contro l'odio antisemita". (Rev)