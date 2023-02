Turchia: ministro Ambiente, sposteremo 1,5 milioni di residenze a rischio a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro turco dell’Ambiente, dell’Urbanizzazione e dei cambiamenti climatici, Murat Kurum, ha annunciato che il governo ha intenzione di trasferire 1,5 milioni di residenze a rischio nella città di Istanbul, in aree individuate su entrambi i lati dello Stretto del Bosforo. In una dichiarazione rilasciata durante una visita nella provincia di Hatay, tra le più colpite dal duplice sisma di magnitudo 7.8 e 7.6 avvenuto lo scorso 6 febbraio e costato oltre 44 mila morti, Kurim ha dichiarato: "Sposteremo 1,5 milioni di residenze a rischio nell'area che abbiamo determinato”. Come ricordato dal ministro, la Turchia “è terra di terremoti” e ciò ha provocato negli anni oltre 150 mila morti. “Dobbiamo portare avanti il processo di trasformazione urbana che comprende anche il trasferimento di residenze, per evitare che si patiscano nuovamente le stesse sofferenze. A tal proposito, nei prossimi giorni il nostro presidente annuncerà importanti progetti. Ad esempio, ci sono 1,5 milioni di residenze a Istanbul che devono essere trasformate”, ha affermato Kurum. “Sposteremo 1,5 milioni di edifici a rischio nella città in due aree di riserva designate, sia sul lato europeo che su quello anatolico. Abbiamo completato il nostro piano di strategia spaziale nazionale e prenderemo provvedimenti per rafforzare le nostre aree industriali contro i terremoti con nuovi piani logistici", ha aggiunto.(Res)