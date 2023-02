Messico: Lopez Obrador, Tesla costruirà azienda di auto elettriche a Monterrey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fabbrica che la compagnia statunitense di auto elettriche, Tesla, intende costruire in Messico, nascerà nello Stato settentrionale di Nuevo Leon, al confine orientale con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, dando conto della conversazione tenuta ieri con l'amministratore delegate di Tesla, Elon Musk. L'impresa intende impegnarsi "con un investimento in Messico, costruendo una fabbrica a Monterrey (capitale di Nuevo Leon)", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. L'intesa tiene conto delle "preoccupazioni" che il governo messicano ha espresso circa la scarsità di acqua nella zona, ha detto il presidente annunciando "un primo" impegno dell'azienda a utilizzare "acqua riciclata" per l'intero processo produttivo. "Musk è stato molto rispettoso delle nostre preoccupazioni e accettato le nostre proposte", ha proseguito "Amlo", ricordando che "nel lungo periodo" la zona, anche grazie "all'importante investimento" in arrivo, vedrà crescere ancora di più la sua popolazione, con ulteriori ricadute sulla domanda di acqua per uso umano. Ulteriori dettagli dell'intesa saranno resi noti "domani e la prossima settimana" ha aggiunto Lopez Obrador. (segue) (Mec)