Messico: Lopez Obrador, Tesla costruirà azienda di auto elettriche a Monterrey (2)

- Nei giorni scorsi il presidente del Messico aveva accolto l'intenzione della compagnia Tesla di aprire un proprio stabilimento nel Paese, ritenendo però non adeguata la zona della frontiera settentrionale con gli Stati Uniti. "Ci sono zone nel Paese in cui non c'è acqua sufficiente. Zone in cui occorre preservarla per uso domestico e uno degli Stati che ha problemi di siccità è proprio Nuovo Leon", ha detto il presidente dopo che il governatore locale, Samuel Garcia, aveva dato per conclusa l'apertura di uno stabilimento di auto elettriche. "Occorre una programmazione nazionale", ha sottolineato Lopez Obrador ricordando che la scarsità di acqua al nord, oltre alle caratteristiche geofisiche, è anche dovuta all'alta concentrazione umana. Meglio, ha proseguito il presidente, le regioni meridionali, dove si concentra il "70 per cento dell'acqua" e dove opportunità di lavoro sono utili a trattenere la popolazione riducendo i motivi della migrazione verso nord. (segue) (Mec)