Messico: Lopez Obrador, Tesla costruirà azienda di auto elettriche a Monterrey (3)

- L'investimento di Tesla, sempre più vicino, va di pari passo con la marcia impressa dal governo Lopez Obrador al tema dello sfruttamento del litio, elemento essenziale per produrre batterie per auto elettriche. Il presidente ha firmato il decreto che consegna allo Stato il diritto esclusivo di sfruttamento delle risorse. "Nessuno straniero potrà sfruttare il litio in Messico, né la Russia, né la Cina, né gli Stati Uniti", ha detto il presidente associando la nazionalizzazione del minerale alla ripresa del controllo sul petrolio: "sono risorse della nazione, sono del popolo del Messico, di tutti voi", ha detto. Un asset cruciale vista anche l'accelerata che il Nord America sta cercando di imprimere alla transizione energetica. (segue) (Mec)