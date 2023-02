Messico: Lopez Obrador, Tesla costruirà azienda di auto elettriche a Monterrey (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il parlamento del Messico ha approvato una riforma alla legge sulle miniere che consegnava allo Stato lo sfruttamento esclusivo del minerale, elemento cruciale soprattutto per la produzione delle batterie elettriche. A settembre 2022 si era anche celebrata la prima riunione del Consiglio di amministrazione di "Litio para México", la società pubblica cui spetterà la gestione dell'intera filiera del litio presente sul territorio. La società, creata con decreto pubblicato il 23 agosto in gazzetta ufficiale, si chiamerà LitioMx, avrà personalità giuridica e patrimonio proprio, autonomia tecnica, operativa e di gestione. L'impresa, che dovrà rispettare i trattati internazionali in tema di rispetto ambientale e diritti umani, deve elaborare i programmi strategici di medio e lungo termine per la ricerca, lo sviluppo, lo sfruttamento del litio e delle sue catene del valore, essendo anche responsabile del disegno e della creazione delle opere ingegneristiche e industriali necessarie. Alla LitioMx spetterà anche il compito di ricercare, censire e valutare i giacimenti del minerale. (segue) (Mec)