Messico: Lopez Obrador, Tesla costruirà azienda di auto elettriche a Monterrey (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il minerale è sempre più richiesto, tra le altre cose, per l'uso nei telefoni cellulari, per le batterie elettriche di nuova generazione e nella medicina. Secondo il centro statistico geologico degli Stati Uniti (Usgs), il Messico dispone del 2 per cento mondiale delle riserve certificate di litio, ricoprendo il decimo posto nella classifica dei 23 Paesi che dispongono del minerale. Ad oggi in Messico si contano sette riserve, tutte in fase esplorativa. I giacimento più promettenti e più avanzati in termini di sfruttamento sono quello nello Stato di Sonora: i primi studi rivelano una qualità di circa lo 0,348 per cento di litio, quasi il doppio della concentrazione media dei depositi in Cile. Al momento, segnalano però tecnici e analisti del settore, è ancora presto per dire se il minerale sia presente in quantità sufficienti da garantire un rientro degli investimenti. (segue) (Mec)