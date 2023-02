Balneari: Pavanelli (M5s), altro disastro dopo 110 per cento e benzina, mai visto governo così anti-impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Gasparri "si faccia e ci faccia un favore: scriva la parola fine alle sue invettive a casaccio sulle concessioni balneari e chieda scusa alle imprese del settore. Sono tre lustri che si parla di gare per le concessioni demaniali: la destra italiana deve arrendersi all'inesorabilità del percorso, come le ha ribadito anche il capo dello Stato Sergio Mattarella". Lo sottolinea in una nota l'onorevole Emma Pavanelli, capogruppo M5s in commissione Attività Produttive a Montecitorio. Inoltre "Gasparri comprenda che come difensore delle imprese italiane non ha alcuna credibilità. Si ricordi che lui e il suo partito stanno sostenendo un governo che in solo 5 mesi nell'ordine ha stoppato Transizione 4.0, ha devastato il Superbonus 110 per cento, ha bloccato la cessione dei crediti per tutti gli altri bonus e ha lasciato che le Pmi italiane pagassero gasolio e benzina a prezzi mai visti. Senza contare i disastri del decreto salva-Ilva, dove si certifica una totale assenza di visione per la siderurgia italiana. Mai visto un governo tanto ossessionato dall'austerità e così anti-impresa. Almeno sui balneari la maggioranza ci risparmi l'avanspettacolo degli ultimi giorni e ritorni al cronoprogramma del Ddl Concorrenza, approvato peraltro coi voti di Lega e Forza Italia. Gasparri incluso", conclude. (Rin)