Pd: Gribaudo, cambio capigruppo? Ci sta, anche Letta lo fece

- Cambiare i capigruppo di Camera e Senato del Pd è tema "oggettivo, anche Letta quando è arrivato li ha cambiati. Ci sta che si facciano delle scelte in base alla propria linea politica". Lo dichiara Chiara Gribaudo (Pd), coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein a Rai Radio1, ospite di “Un giorno da Pecora". "Ne parleremo con grande tranquillità, se ne parlerà, si faranno dei ragionamenti com'è giusto che sia", aggiunge. E sulla possibilità di diventare capogruppo alla Camera, Gribaudo risponde: "Vedremo". Da grande tifosa del Torino aveva precedentemente dichiarato che non sarebbe entrata mai nel nuovo Juventus Stadium ma se fosse eletta ci andrebbe: "Al derby no, in una delle prossime partite, a breve.. va bene”, conclude Gribaudo. (Rin)