Imprese: Puliti (Saipem), entro il 2023 entrerà nella flotta una nuova nave da perforazione

- In merito alle future operazioni "in queste ore abbiamo chiuso un nuovo contratto per 'Dvd', Deep value driller, una nuova drillship che entrerà nella nostra flotta verso la fine dell’anno, sarà un’unità in leasing che andrà a servire il cliente Eni in Costa d’Avorio". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Saipem, Alessandro Puliti, nel media briefing dopo la presentazione dei risultati preconsuntivi dell'esercizio 2022 e l'aggiornamento del Piano Strategico 2023-26. "Santorini si conferma nella nostra flotta - ha aggiunto - per quanto riguarda le unità jack up abbiamo preso ulteriori tre unità alla fine dell’anno scorso in leasing che diventeranno operative durante il 2023, effettueranno il loro servizio nel Medio Oriente e in particolare nelle acque saudite". (Rin)