Agroalimentare: Lollobrigida, sostituire pesticidi con modelli meno impattanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità ambientale deve viaggiare in parallelo alla sostenibilità economica, quindi anche alla sostenibilità sociale di un modello. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "È ovvio che dobbiamo guardare alla riduzione dei pesticidi, ma lavorando alla genomica, quindi sulla sostituzione dei pesticidi con modelli meno impattanti", ha detto. "Non si può immaginare di ridurre i pesticidi, visto che esiste una condizione di fatto per cui alcune patologie delle piante, se non le combatti con i pesticidi, prevalgono e rischiano di cancellare la produzione", ha aggiunto. "Se cancelliamo la produzione in una filiera agricola, dobbiamo poi comprare i prodotti da altre parti del mondo, dove i pesticidi vengono usati in quantità venti o trenta volte superiori rispetto a quelli che usa un qualsiasi agricoltore italiano. Bisogna attuare una riduzione che sia compatibile con la produzione", ha concluso. (Beb)