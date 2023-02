Milano: accoltellata 56 enne a Cinisello, marito arrestato per tentato omicidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Marco Gilona l'uomo di 62 anni che questa mattina ha accoltellato la moglie di 56 anni all'interno di un parcheggio a Cinisello Balsamo. La coppia è residente in zona Quarto Oggiaro, a Milano, e la loro abitazione risulta sia stata pignorata di recente. La donna è ricoverata ora in prognosi riservata al Niguarda e si trova in condizioni gravi ma stabili. Dopo l'arresto, Gilona avrebbe confessato ai carabinieri la sua intenzione di uccidere la convivente per poi togliersi la vita. (Rem)