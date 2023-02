Migranti: presidente Municipio Roma VIII, domani in piazza per stop a stragi in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, parteciperà insieme alle associazioni e ai movimenti degli studenti alla manifestazione che si terrà in piazza dell'Esquilino per dire "Basta alle stragi del mare". "È urgente un segnale di sdegno collettivo - commenta in una nota Ciaccheri - rispetto alle dichiarazioni che il governo sta rilasciando in queste ore tramite il ministro Piantedosi sulla tragedia di Crotone. Una strage ancora una volta negata che racconta il volto più drammatico del disinteresse da affrontare con politiche di accoglienza il dramma quotidiano che si vive nel Mediterraneo. Di fronte all'immobilismo che condividono Bruxelles e il governo Meloni, impegnati a negare un'evidenza di morte, sarò in piazza insieme a tante e tanti altri per chiedere conto su una tragedia - conclude Ciaccheri - a cui non possiamo assistere con indifferenza". L'appuntamento è per domani primo marzo alle 18 in piazza dell'Esquilino. (Com)