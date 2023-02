Ucraina: fonti stampa russe, Serbia esporta missili attraverso Turchia e Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia esporta armi in Ucraina attraverso la Turchia e la Slovacchia. Lo sostiene il media filo-statale russo "Mash", secondo cui alcuni razzi prodotti dall'azienda statale di armi serba Krusik sarebbero finiti in Ucraina attraverso un contrabbando al fronte da parte di vari intermediari. A supporto della tesi lo stesso media ha pubblicato alcuni documenti dai quali si evince come effettivamente 3.500 razzi M21 serbi venduti all'Agenzia turca degli armamenti abbiano raggiunto, attraverso la Slovacchia, il ministero della Difesa ucraino. Il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic interrogato a proposito ha affermato che il Paese "non esporta assolutamente armi né in Ucraina né in Russia" e che tutto ciò che accade dalla vendita alla Turchia in avanti "è una questione di commercio internazionale". "Abbiamo garantito a Russia e Ucraina che non avremmo esportato armi. La Serbia non esporta armi e attrezzature militari al fronte. Se le società private acquistano su mercati terzi e vendono a società di altri Paesi non è una questione che ci riguarda", ha detto Vucevic. Anche l'azienda Krusik ha sottolineato di non essere mai stata coinvolta nella vendita di armi all'Ucraina.(Seb)