Ue: Borrell a Nuova Delhi da domani al 4 marzo per G20 Esteri e Raisina Dialogue

- L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sarà in visita in India, a Nuova Delhi, da domani al 4 marzo per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G20, sotto la presidenza indiana, e alla conferenza di geopolitica Raisina Dialogue. Lo rende noto il Servizio europeo per l’azione esterna. Domani mattina Borrell interverrà al Conclave d’impresa organizzato dalla Confederazione dell’industria indiana (Cii), nella sessione plenaria dal titolo “India-Europa: partner per la crescita del futuro”. L’Alto rappresentante incontrerà il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, con cui parlerà della partnership strategica Ue-India e di questioni di sicurezza regionali e internazionali. Il 2 marzo è in programma la ministeriale. Il titolo scelto dal governo dell’India per la presidenza del G20 è “Una Terra, una famiglia, un futuro”. (segue) (Beb)