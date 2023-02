Ue-Serbia: firmato accordo prima tranche investimenti per linea ferroviaria Belgrado-Nis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato siglato a Belgrado l'accordo sulla prima tranche di 265 milioni di euro (dei 598 totali) riguardanti la sovvenzione europea agli investimenti per la costruzione della linea ad alta velocità Belgrado-Nis del Corridoio ferroviario 10. La firma è stata posta dal capo della Banca europea per gli investimenti (Bei) per i Balcani occidentali, Alessandro Bragonzi, e dal ministro serbo della Costruzioni, Goran Vesic, alla presenza del presidente serbo Aleksandar Vucic e del Commissario europeo all'allargamento Oliver Varhelyi. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Varhelyi ha affermato che il progetto "può cambiare la realtà per i cittadini della Serbia e dell'intera regione". "Questo treno dovrebbe portare nuovi posti di lavoro e investimenti nel sud della Serbia nonché creare un percorso commerciale molto più ampio e fornire ai cittadini la possibilità di raggiungere più velocemente la capitale contribuendo a un'accelerazione economica". Dopo la firma il presidente Vucic ha ringraziato l'Ue, affermando che la cifra di 600 milioni "è la più grande sovvenzione che la Serbia abbia mai ricevuto" e precisando che sarà possibile viaggiare da Nis a Budapest "in 4 ore e mezzo" e che sulla stessa linea sono previsti 2,3 milioni di passeggeri all'anno. Il valore totale dei lavori è stato stimato a oltre 2,5 miliardi di euro. (segue) (Seb)