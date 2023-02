Ue-Serbia: firmato accordo prima tranche investimenti per linea ferroviaria Belgrado-Nis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inizio delle opere, come annunciato, dovrebbe avvenire nel 2024. La ricostruzione del tratto ferroviario Belgrado-Nis, che è lungo circa 230 chilometri ed è uno dei progetti ferroviari più importanti in Serbia, dovrebbe essere completata entro il 2029 e si collegherà alla ferrovia ad alta velocità che relazionerà Belgrado a Budapest. Il principale finanziatore è la Banca europea per gli investimenti (Bei), che ha approvato un prestito di 1,1 miliardi di euro. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha stanziato 550 milioni di euro, insieme a questa sovvenzione dell'Ue per un importo di 600 milioni di euro, nell'ambito del quadro degli investimenti per i Balcani occidentali. Una parte dell'importo infine verrà finanziata dalle casse del bilancio serbo. (Seb)