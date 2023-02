Speciale difesa: relazione intelligence 2022, in lieve crescita spionaggio cibernetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lieve crescita (+3 punti percentuali) "è stata registrata con riferimento ai gruppi statuali o sponsorizzati da Stati che hanno fatto ricorso ad azioni di spionaggio cibernetico, che si sono attestate al 26 per cento del totale". E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza” presentata oggi. "Nel periodo in esame, sono stati osservati da parte di questi attori tentativi di sfruttamento delle vulnerabilità presenti nei sistemi di connessione remota – utilizzati per finalità di telelavoro – con l’obiettivo di guadagnare l’accesso a risorse informatiche di aziende e organizzazioni", si legge nella relazione. (Rin)