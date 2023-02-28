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تقرير استخباراتي

 
 

تقرير استخباراتي: الأنشطة الإرهابية الجهادية تتكاثر في سوريا

روما, 28 feb 14:15 - (Agenzia Nova) - أظهر تقرير استخباراتي حول "سياسة المعلومات الأمنية" أن المراقبة المستقلة تظل تحت مراقبة دقيقة لمسارح أزمة الشرق الأوسط التي يمكن أن تؤدي قضاياها الحرجة تحاملا على إيطاليا واجحافا لها، مثل سوريا ، حيث تتكاثر الأنشطة الإرهابية الجهادية ومن حيث يمكن أن تنشأ التدفقات المهاجرة غير المنتظمة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

خلال عام 2022 ، لم تسجل الأزمة السورية ، التي وصلت الآن إلى عامها الثاني عشر ، "تطورات كبيرة"، على حد قول التقرير، الذي أشار إلى أنه "على الرغم من توحيد المناصب على الأرض ، مع قيام القوات الحكومية للرئيس الأسد الذي استعاد معظم الأراضي، لا تزال البلاد بعيدة عن الوصول إلى التطبيع الحقيقي".

وفقًا للاستخبارات، "لا يزال اجتياحيا لتداخل الجهات الفاعلة الخارجية (وخاصة روسيا وإيران وتركيا) الذين ، بالإضافة إلى الحفاظ على هياكلهم العسكرية الخاصة ، يطمحون إلى نقل دور أيضًا في الهياكل المؤسسية المستقبلية وفي في العملية الجنينية لإعادة بناء البلد. على وجه الخصوص ، يمثل تأصيل الوجود الإيراني في السياق السوري عنصرا من الحساسية الشديدة لإسرائيل ، في مزيد من العوامل القابض الأخرى التي تخاطر بالتسبب في زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار إلى "إن تداعيات الأزمة السورية قد ولدت أيضًا قضايا حرجة في جميع البلدان المجاورة ، وخاصة في لبنان ، لسنوات تتصارع بالفعل مع الضعف الاقتصادي والسياسي الهيكلي الذي يتضمن عواقب وخيمة أيضًا على خطة الأمن الدقيقة".
(نوفا)
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