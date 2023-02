Speciale energia: fonti stampa, Shell ha valutato un trasferimento della sede negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dirigenti di Shell stanno valutando l'opportunità di trasferire la sede della multinazionale energetica britannica negli Stati Uniti. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". L'amministratore delegato del gruppo, Wael Sawan, e altri dirigenti di alto livello hanno discusso dei vantaggi che ne deriverebbero da un trasferimento della quotazione e della sede di Shell negli Stati Uniti. Fonti stampa riportano però che il team esecutivo alla fine ha deciso di consolidare la sua base e la quotazione alla Borsa a Londra. "Durante le discussioni formali sul trasferimento del quartier generale, Wael non ha sostenuto il trasferimento negli Stati Uniti", ha dichiarato Shell al "Financial Times". Sebbene l'idea degli Stati Uniti sia stata infine respinta, la motivazione che ha portato alla potenziale mossa rimane: Sawan è preoccupato per l'enorme divario di valutazione tra Shell e le rivali quotate negli Stati Uniti, come ExxonMobil e Chevron. (Rel)